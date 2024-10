Gabrielle Fontaine pose enceinte et rayonnante sur un tapis rouge

La comédienne Gabrielle Fontaine attend son premier enfant.

Mardi, elle a posé sur le tapis rouge de la première de la comédie musicale Le Matou à Montréal.

Notons que l'interprète de Passe-Carreau s'est aussi mariée récemment avec son amoureux, Jonathan. Voyez des images dans la publication au bas de l'article.

Parmi les autres vedettes qui ont défilé sur le tapis rouge mardi soir, on note Marie-Ève Janvier, Gaston Lepage, Ève-Marie Lortie, Marina Orsini, Simon Boulerice, Richard Turcotte et Sophie Durocher.

L'ensemble de la distribution a aussi posé pour les photographes, dont les jeunes Eliot Dupras et Diego Flint Djebari, qui incarnent Monsieur Émile en alternance.

C'est pour souligner le 40e anniversaire de ce fleuron d'ici que la comédie musicale a été créée.

Le résumé de la pièce se lit comme suit : Le Matou nous ramène en 1974, alors qu’un couple de jeunes Montréalais, Élise et Florent, caresse depuis longtemps le rêve d’acquérir un restaurant. Egon Ratablavasky, figure diabolique, surgit dans leur vie pour leur offrir l’objet de leur désir sur un plateau d’argent. Mais l’aventure tourne vite au cauchemar quand le couple découvre qu’il a été piégé et qu’il a tout perdu. Pourtant, le rêve du couple n’est pas mort et il décide de se venger en retournant en affaires avec l’aide d’un gamin sans domicile fixe, d’un cuisinier exubérant et d’un journaliste fouine. Élise et Florent devront compter sur toute l’aide qui leur sera offerte, une aide qui proviendra parfois des endroits les plus incongrus…

Le Matou est présenté à la Salle Pierre-Mercure à Montréal jusqu'au 10 novembre, avant de s'installer à Québec, au Grand Théâtre, pendant les fêtes. La comédie musicale sera en tournée à travers le Québec en 2025. Consultez toutes les dates de spectacle ici.