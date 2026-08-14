Frédérick Robichaud apporte des changements à sa maison suite à sa rupture

Cette semaine, Frédérick Robichaud a partagé des photos de la nouvelle déco de sa maison, suite à sa séparation.
« Couple of changes at home », écrit-il dans sa publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.
Il a reçu énormément de commentaires positifs pour ses goûts en design d'intérieur.
- « Chiccc »
- « La table à aucun bon sens 🤯 »
- « Bring back 70ssss »
- « Fresh »
- « TRÈS masculin! J’adore 🔥❤️ »
- « La toile ❤️ »
- « distinguished »
- « Mad men🔥 »
- « magnifique j’adore tes tableaux ❤️ »
- « Cleaaaaaan »
Fred est désormais arrivé au Panama, où il passera les deux prochains mois avec son ex-conjointe, Alicia Moffet, pour l'animation d'Occupation Double.
Nous leur souhaitons une collaboration douce et bienveillante!