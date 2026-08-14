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Frédérick Robichaud apporte des changements à sa maison suite à sa rupture

« Mad men 🔥 ».

Occupation Double
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, Frédérick Robichaud a partagé des photos de la nouvelle déco de sa maison, suite à sa séparation.

« Couple of changes at home », écrit-il dans sa publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Il a reçu énormément de commentaires positifs pour ses goûts en design d'intérieur.

  • « Chiccc »
  • « La table à aucun bon sens 🤯 »
  • « Bring back 70ssss »
  • « Fresh »
  • « TRÈS masculin! J’adore 🔥❤️ »
  • « La toile ❤️ »
  • « distinguished »
  • « Mad men🔥 »
  • « magnifique j’adore tes tableaux ❤️ »
  • « Cleaaaaaan »

Fred est désormais arrivé au Panama, où il passera les deux prochains mois avec son ex-conjointe, Alicia Moffet, pour l'animation d'Occupation Double.

Nous leur souhaitons une collaboration douce et bienveillante!

Mentionné dans cet article

Photo de Frédérick Robichaud
Frédérick Robichaud

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