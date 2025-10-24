François Lambert en deuil

Triste nouvelle pour l'homme d'affaires et personnalité des médias François Lambert, qui a annoncé cette semaine le décès d'une femme très importante dans sa vie, sa tante Andrée.

Sur les réseaux sociaux, celui-ci lui a rendu un bel hommage, se remémorant quelques anecdotes familiales vécues à ses côtés. Il raconte :

« C’est particulier, ces gens qui marquent notre vie sans être les plus bavards du groupe. Matante, c’était la sœur de mon père, et comme lui, elle arrivait toujours en disant qu’elle ne voulait pas déranger. Alors je lui parlais comme Bertrand, son fils, lui aurait parlé : "Heille ma tante, tu viens de faire 150 km parce que je vous ai invités, et tu me demandes si tu déranges ?" 😄 [...] Ma tante et mon oncle Benoît ont vécu pleinement la période peace and love. Je me souviens d’être arrivé à leur chalet et de les voir faire du nudisme 😅 (Je suis bien content que tous les amis de mes parents faisaient ça… mais pas les miens !) N’empêche que ça frappe l’imaginaire d’un petit gars. [...] Jusqu’à il y a 6 ou 7 ans, tout le monde se retrouvait au chalet pour les Fêtes. La dernière fois qu’elle est venue, j’avais mis les clés de Gérard Lenorman dans le Sonos avant de partir régler un petit problème de 2 minutes... Quand je suis revenu deux heures plus tard, elle m’attendait, un peu gênée, pour me demander si on pouvait arrêter la musique... sans vouloir me déranger, bien sûr. »

Il conclut son message de la plus attendrissante façon, en précisant qu'Andrée, « c’était la matante cool. Celle qui évitait les conflits, toujours souriante, et qu’on aimait aller visiter. » Nous souhaitons évidemment transmettre nos condoléances à toute la famille de François Lambert, ainsi qu'aux amis concernés par le décès.

