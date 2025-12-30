François Lambert commente l'émission Vie$ de rêve

La deuxième saison de Vie$ de rêve a été déposée sur Crave il y a quelques jours. Encore une fois, les six femmes nous montrent leur quotidien sous le signe du luxe et de l'excès.

Comme bien des gens, l'entrepreneur François Lambert a dévoré les 10 épisodes et en a fait ce constat :

« [...] plus les épisodes s’enchaînaient, plus une évidence me frappait.

Cette “vie de rêve” qu’on nous vend… je l’ai déjà vécue.

Entre 2012 et 2016, c’était mon quotidien.

🧥 Le linge de designer

⌚ Des montres trop chères et uniques (qu’on m’a volées en 2017…)

🍽️ Les grands restaurants

💳 Dépenser beaucoup, souvent trop, pour des choses qui impressionnent plus qu’elles ne nourrissent

Sur le moment, tout brille.

Mais après… il reste quoi ?

Pour moi, pas grand-chose.

Cette vie-là me laissait un drôle de goût de vide.

Je ne juge pas les gens dans l’émission.

Chacun dépense selon ses moyens, selon ses envies.

Et oui, ce genre de dépenses fait aussi rouler l’économie.

Et je le dis clairement : moi aussi, encore aujourd’hui, je fais des dépenses complètement inutiles.

Pis c’est bien correct.

La question, ce n’est pas de ne jamais se gâter… c’est de savoir si ce qu’on achète nous rend réellement plus heureux, ou si ça remplit juste un vide pour quelques minutes.

Mais avec le recul, je sais une chose.

Le linge ne me rend pas heureux.

Les restos hors de prix non plus.

Encore moins les freeloaders autour de la table.

Ce qui m’allume vraiment, c’est autre chose.

C’est bâtir 🔨 »

Il indique que, ces temps-ci, il investit dans l'agrandissement de sa maison.

« Sauf que… ma vraie vie de rêve, ce n’est pas l’agrandissement d’une maison.

Une vie de rêve, pour moi, c’est un mélange

Bâtir l'entreprise comme nous le faisons depuis 7 ans

Se permettre des voyages quand on peut ✈️

Mais surtout… avoir du temps. »

