Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Franco Nuovo est décédé subitement

Radio-Canada a confirmé la triste nouvelle.

Image de l'article Franco Nuovo est décédé subitement
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de l'animateur Franco Nuovo, à l'âge de 72 ans.

Celui-ci a perdu subitement la vie ce dimanche, à la suite d'une crise cardiaque.

Radio-Canada a annoncé la triste nouvelle, en s'assurant de rendre hommage à cet homme qui était à l'antenne d'ICI Première depuis plusieurs années.

On pouvait lire dans le communiqué : « Franco Nuovo a marqué le public par sa finesse, sa vaste culture et sa grande sensibilité. De ses débuts au sein de la grande famille de Radio-Canada jusqu'à l'animation de son émission culte Dessine-moi un dimanche, il a su incarner et créer un lien unique et indéfectible avec les auditeurs, qui appréciaient sa curiosité insatiable et son élégance intellectuelle. »

« Franco n’était pas seulement un animateur d’exception, c’était un pilier pour notre radio. Son approche rassembleuse, son immense bagage culturel et son grand amour de la vie resteront gravés dans nos mémoires. Nous perdons aujourd’hui un monument des arts et de la culture d’ici », indique Natacha Mercure, directrice générale, Audio et Radio.

Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et tous ceux et celles qui l'ont côtoyé au fil de son inspirante carrière.

Les détails relatifs aux hommages qui lui seront rendus seront communiqués ultérieurement. 

Mentionné dans cet article

Photo de Franco Nuovo
Franco Nuovo

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4