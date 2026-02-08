Franco Nuovo est décédé subitement

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de l'animateur Franco Nuovo, à l'âge de 72 ans.

Celui-ci a perdu subitement la vie ce dimanche, à la suite d'une crise cardiaque.

Radio-Canada a annoncé la triste nouvelle, en s'assurant de rendre hommage à cet homme qui était à l'antenne d'ICI Première depuis plusieurs années.

On pouvait lire dans le communiqué : « Franco Nuovo a marqué le public par sa finesse, sa vaste culture et sa grande sensibilité. De ses débuts au sein de la grande famille de Radio-Canada jusqu'à l'animation de son émission culte Dessine-moi un dimanche, il a su incarner et créer un lien unique et indéfectible avec les auditeurs, qui appréciaient sa curiosité insatiable et son élégance intellectuelle. »

« Franco n’était pas seulement un animateur d’exception, c’était un pilier pour notre radio. Son approche rassembleuse, son immense bagage culturel et son grand amour de la vie resteront gravés dans nos mémoires. Nous perdons aujourd’hui un monument des arts et de la culture d’ici », indique Natacha Mercure, directrice générale, Audio et Radio.

Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et tous ceux et celles qui l'ont côtoyé au fil de son inspirante carrière.

Les détails relatifs aux hommages qui lui seront rendus seront communiqués ultérieurement.