Félix-Antoine Tremblay frappé au visage par un inconnu : « J'ai eu super peur »

Le très sympathique Félix-Antoine Tremblay a raconté sur les ondes de Rouge FM mardi matin, au retour d'un long week-end, qu'il avait été agressé par un inconnu en pleine rue.

« Je me suis fait agresser la gang, je me suis fait sauter dessus alors que je rangeais mon bixi », dit-il, sous la stupéfaction de ses collègues, Benoît Gagnon et Josiane Aubuchon.

« Je revenais de souper vendredi soir avec des amis, bien tranquille pour aller me coucher à 10 h. Je range mon bixi, puis je sens quelque chose qui me saute dessus en arrière de moi. Il y a un gars qui m'a sauté dessus, qui m'a frappé sa tête », raconte-t-il. « Je me suis reviré de bord puis je me suis fait frapper dans la face. »

J'ai eu super peur, puis je ne comprenais pas ce qui se passait.

« Pour la première fois de ma vie, j'ai passé proche de me battre », ajoute-t-il. « On dirait que j'avais tellement d'années d'intimidation et de fois où j'aurais pu me battre accumulées, que je voulais me battre. Il a fallu que je me parle parce que, honnêtement, si je commençais, je le tuais. J'ai eu peur de moi. »

« C'est un gars qui ne va pas bien, c'est de la maladie mentale », explique-t-il. « Mais ça, tu ne le sais pas quand tu te fais frapper dans face. »

Il termine son récit en disant : « Finalement, le gars, il s'est couché au sol, à terre, les mains dans le dos. Il a dit : " non, non, non, non, je sais que t'es plus fort que moi, je sais que t'es plus fort que moi. C'était juste pour rire, ils me courent après. Ils ont tous pris mon argent..." »

« C'est là que j'ai sorti de mon corps et que j'ai fait : "OK, non, non, reviens. Il n'y a pas de problème, tu n'es pas en danger". »

