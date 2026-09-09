Félix-Antoine Tremblay dévoile une photo de son nouvel amoureux

Le comédien Félix-Antoine Tremblay a dévoilé cette semaine, dans un carrousel de plusieurs images sur Instagram intitulé « Des affaires qui me rendent heureux », une photo de son nouvel amoureux.

Il n'indique pas son nom, mais si on se fie aux commentaires, on peut s'imaginer que le bel inconnu se prénomme Vincent.

Comme Maxime Roberge a laissé couler l'information sur la situation conjugale de Félixon dans un épisode de Pop pop balado enregistré en juillet dernier au Festival d'été de Québec, on peut aisément croire que cela fait déjà plusieurs mois que les tourtereaux sont ensemble. Précisons que le balado en question a été partagé seulement à la fin du mois d'août sur les différentes plateformes.

Voyez la photo du couple ci-dessous.

Les internautes se réjouissent de voir Félix-Antoine si heureux, et nous aussi!

Précisons que le nouveau papa a vécu un drame récemment alors que le duplex qu'il a acheté a brûlé, emportant avec lui beaucoup de souvenirs. Nous en apprendrons assurément davantage sur cet épisode difficile dans la vie de l'artiste dans la prochaine saison de Passion poussière.