Félix-Antoine Tremblay dévoile le prénom de son fils

L'acteur Félix-Antoine Tremblay est papa depuis une semaine et demie. Bien qu'il avait partagé quelques photos sur ses réseaux sociaux, il n'avait pas officiellement annoncé ni le sexe de son enfant ni son nom.

Voilà que, en conversation avec La gang du matin à Rouge vendredi, il a révélé que son petit garçon se prénommait Lou.

Notons que le prénom Lou se retrouve en 97e place des plus populaires au Québec. 73 petits garçons ont été nommés ainsi en 2024.

« En ce moment, je suis complètement comme Marie-Carmen, je suis entre l'ombre et la lumière », dit-il d'abord.

On peut dire que le nouveau père solo est très courageux puisqu'il reprend son poste à la radio le matin dès lundi prochain. « J'ai ma petite médication pour réussir à passer à travers ça », dit-il en riant. « Non, mais oui, je reviens lundi et je suis super emballé parce que ben : "Sortez-moi d'ici", dans le sens que je suis père, j'aime tout ce que je fais, mais ça va me faire super du bien de vous retrouver et de passer mes petits matins avec vous. »

À propos de son fils, il dit : « Je l'aime, il est gentil, il est beau, c'est le meilleur. »

Il ajoute : « Je pense qu'il fait de la douance, il a perdu son nombril à cinq jours pour ces raisons-là. Ça me laisse croire que c'est un enfant à haut potentiel. »

« Je suis heureux et j'ai hâte de vous en parler, évidemment, de long en large », mentionne-t-il à ses coanimateurs.

On l'écoutera avec bonheur dès lundi matin parler amoureusement de son petit Lou. ❤️