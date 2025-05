Félix-Antoine Tremblay annonce une grande et émouvante nouvelle

Cette semaine, Véronique Cloutier et certains de ses fantastiques se trouvent en Floride, pour une aventure à Walt Disney World en compagnie de gagnants d'un concours lancé par la station Rouge.

Parmi les fantastiques, on retrouve Félix-Antoine Tremblay, qui a profité de cet exil pour annoncer une grande nouvelle, qui s'avère particulièrement émouvant.

Sur les réseaux sociaux, la production a déposé une vidéo, dans laquelle on peut voir Félix-Antoine adresser une lettre à sa regrettée maman, à quelques semaines de la fête des Mères. Il lui annonce son changement de vie, comme cadeau de la fête des Mères.

Il indique, la voix complètement étreinte par l'émotion : « C'est la fête des Mères bientôt, maman, pis le printemps, les publicités me le rappellent sans cesse, pis je pense beaucoup à toi. C'est la fête des Mères bientôt, pis chaque année, je fais un petit quelque chose de spécial à ta mémoire. Un tatou, un pommier au chalet, pis cette année, maman, j'ai un cadeau bien spécial. Un cadeau que je prépare depuis un certain temps déjà. Ce n'est pas un bricolage douteux comme je faisais quand j'étais petit, ni un home staging surprise de ma chambre. C'est mieux que ça. Tu vas être grand-maman, maman! »

Il explique : « J'ai décidé d'avoir un bébé tout seul.Il y a quelqu'un avec un cœur en or immense qui a décidé de m'offrir cette possibilité-là. Je voudrais t'en parler, et je voulais t'en parler, que tu saches à quel point ça s'enligne pour être la plus grande aventure de ma vie, mais aussi à quel point je la trouve épeurante, vertigineuse, cette aventure-là. En partie parce que t'es pas là. Ça va être correct, hein, maman? Je vais être capable, je pense. Je vais être papa, maman. »

Rendus là, si vous n'avez pas des larmes en regardant la vidéo complète ci-dessous, c'est que vous êtes faits en pierre! On préfère vous le dire.

Il adresse ensuite ces mots extraordinaires à son enfant à naître : « Quant à toi, petite fripouille, qui s'en vient bientôt bouleverser l'ordre établi de ma vie, merci de m'avoir choisi. Merci de t'être accrochée. J'ai déjà hâte de te rencontrer. Mon Dieu, je suis impatient qu'on écrive notre histoire à nous, ensemble, à notre manière, pis qu'on en fasse la plus belle affaire possible. Encore plus parce que c'est différent. Encore plus parce que ça ne fitte pas dans un moule conventionnel. On va le faire ensemble, notre moule, mon loup. J'ai hâte de savoir t'es qui, qu'est-ce qui te fait rire, mais aussi, qu'est-ce qui te fait peur. Pis j'ai hâte de te dire que moi aussi, souvent, des fois, j'ai peur. J'ai hâte de te dire que tu peux tout faire, même aller au Costco un dimanche. Si ton père peut, toi aussi. J'ai hâte qu'on revienne ici, ensemble, un jour .J'ai hâte qu'on écoute La Belle et la Bête ensemble, comme je le faisais avec ta grand-mère, pour que tu vois à quel point les plus grandes histoires d'amour sont aussi les plus improbables. Un peu comme celles que toi pis moi, on s'apprête à vivre. »

Cette lettre, livrée avec le coeur, est d'une immense beauté.

Nous offrons nos plus sincères félicitations à Félix-Antoine Tremblay pour cet ajout précieux à sa vie.