Excellente nouvelle pour Patrice Michaud

Depuis quelques automnes déjà, le prolifique auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud convie ses fans et les téléspectateurs assoiffés de contenus culturels sur la chaîne ARTV, avec Au bar central, où il reçoit des personnalités connues pour découvrir les coups de cœur qui les ont façonnées.

Dans la chaleureuse ambiance d’un pub de quartier, l’animateur y célèbre la culture sous toutes ses coutures, nous permettant du même coup de découvrir nos artistes chouchous sous un tout autre angle.

Si la seconde saison d’Au bar central a été diffusée sur ARTV l’automne dernier, nous avons présentement droit à la toute première saison, les vendredis à 19 h, sur les ondes d’ICI Télé. Le public sera forcément heureux d’apprendre qu’une 3e saison a été commandée par la chaîne.

Le site Public Cible nous informe effectivement que les tournages de cette nouvelle édition s'amorceront le 31 mars prochain, en vue d'une diffusion dès l'automne prochain. Comme ce fut le cas lors des deux premières éditions, nous pouvons nous attendre à profiter d'un contenu riche en culture, avec des rencontres avec les personnalités de l'heure. Nous avons bien hâte de découvrir ces échanges

Côté musical, Patrice Michaud commence à titiller ses fidèles auditeurs en vue de son 5e album. Cette semaine, il a partagé sur sa page Instagram ce qui semble être des paroles d'une nouvelle chanson :

« C'est un peu comme le printemps. C'est beau pis c'est sale en même temps. »

Le tout, après avoir partagé la semaine dernière une session d'enregistrement en studio. Autant dire que ça sent bon pour du nouveau Michaud au cours des prochains mois! Enfin, rappelons que son précédent opus, « Grand voyage désorganisé », est paru en 2021.