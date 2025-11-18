Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Étienne Drapeau partage une première photo avec son bébé naissant

Tout le monde se porte bien!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Lors du plus récent Gala de l'Adisq, nous avions croisé le chanteur Étienne Drapeau, qui était au bras de sa conjointe, Maude Labelle, alors à quelques heures de donner naissance à leur premier enfant.

Voyez notre vidéo ci-dessus.

Voilà que celui-ci nous apprend, sur ses réseaux sociaux, que les premières contractions ont débuté à la fin du Gala de l'Adisq et qu'un beau garçon en santé, Félix, est né le lendemain matin.

Voyez une première photo du père et du fils plus bas.

Étienne écrit : « Maman a senti ses premières grosses contractions à la fin du gala de l’ADISQ, et on a filé à l’hôpital pour t’accueillir… c’était comme dans un film! 🤗 

Le 10 novembre à 9h37, tu as changé nos vies à jamais.

Je t’ai écrit une chanson, « MON ENFANT », que je te chanterai pour le reste de ma vie… 💕

“J’pensais comprendre c’que c’est d’aimer

Mais avec toi, maintenant je sais

Y’aura jamais rien d’aussi grand

Qu’l’amour que j’ai pour toi mon enfant”

Je t’aime tellement fort, p’tit homme… 🥹❤️

Ton papa 😘 »

Nous leur offrons nos plus sincères voeux de bonheur!

Mentionné dans cet article

Photo de Étienne Drapeau
Étienne Drapeau

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09