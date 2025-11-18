Étienne Drapeau partage une première photo avec son bébé naissant

Lors du plus récent Gala de l'Adisq, nous avions croisé le chanteur Étienne Drapeau, qui était au bras de sa conjointe, Maude Labelle, alors à quelques heures de donner naissance à leur premier enfant.

Voyez notre vidéo ci-dessus.

Voilà que celui-ci nous apprend, sur ses réseaux sociaux, que les premières contractions ont débuté à la fin du Gala de l'Adisq et qu'un beau garçon en santé, Félix, est né le lendemain matin.

Voyez une première photo du père et du fils plus bas.

Étienne écrit : « Maman a senti ses premières grosses contractions à la fin du gala de l’ADISQ, et on a filé à l’hôpital pour t’accueillir… c’était comme dans un film! 🤗

Le 10 novembre à 9h37, tu as changé nos vies à jamais.

Je t’ai écrit une chanson, « MON ENFANT », que je te chanterai pour le reste de ma vie… 💕

“J’pensais comprendre c’que c’est d’aimer

Mais avec toi, maintenant je sais

Y’aura jamais rien d’aussi grand

Qu’l’amour que j’ai pour toi mon enfant”

Je t’aime tellement fort, p’tit homme… 🥹❤️

Ton papa 😘 »

Nous leur offrons nos plus sincères voeux de bonheur!