Éric Lapointe lance un message important à ses adeptes

Ce week-end, Éric Lapointe a profité de ses réseaux sociaux pour lancer un message particulièrement important à ses adeptes.

En effet, l'auteur-compositeur-interprète s'est insurgé de voir encore des personnes tenter d'usurper son identité sur les réseaux sociaux.

On comprend dans ce message que quelqu'un a dû se faire avoir.

Il s'écrit : « Salut! Aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. J'ai eu écho dans les derniers jours d'une histoire sordide qui m'incite à réagir. Même si depuis plusieurs années, je suis au fait que bien des gens tentent de se faire passer pour moi sur les réseaux sociaux. Là, vous comprendrez que c'est difficile, même impossible pour nous de contrôler le phénomène.

Malheureusement, plusieurs personnes ont des intentions malveillantes, voire criminelles. On parle d'extorsion et autres. Donc, je tiens à être clair, très clair. Jamais, je ne communique en privé sur le web. Si quelqu'un affirme être moi, c'est assurément une arnaque. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Merci! »

Évidemment, Éric Lapointe n'est pas le premier à prévenir ses fans, puisque plusieurs artistes québécois ont été confrontés aux effets délétères des fraudes sur le web. Nous vous invitons aussi à être prudents en tout temps.

Profitons de l'occasion pour souligner à quel point Éric Lapointe a l'air en forme dans cette vidéo, outre le ton dramatique de situation. Il est bon de le voir aussi bien et nous lui souhaitons une belle suite!

Éric Lapointe poursuit ses spectacles partout au Québec. Pour les détails et les billets, c'est par ici.