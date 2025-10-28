Entrevue vidéo : Éric Lapointe souligne deux ans de sobriété

Le rockeur Éric Lapointe s'investit actuellement dans une tournée promotionnelle, en marge des 30 ans de son album Obsession et de la sortie d'un documentaire éponyme sur Crave, dans lequel les facettes sombres et lumineuses de sa vie sont évoquées avec sincérité. C'est ainsi que nous avons pu nous entretenir avec l'interprète de « Mon ange », une discussion franche et assumée, dans laquelle il aborde notamment son cheminement avec la sobriété.

C'est dans ce contexte que celui-ci nous a confirmé qu'il est sobre depuis maintenant deux ans, un jalon important pour quiconque combat des problèmes de dépendance. C'est le sourire au visage qu'il nous confiait cette nouvelle, fier du parcours accompli, mais néanmoins lucide quant au chemin qu'il reste encore à parcourir.

« Je crois que depuis mes tout débuts, j'ai toujours été honnête, transparent, intègre, sans filtre », explique d'emblée le chanteur. « Je pense que ça m'a servi sur le long terme. En abordant ce documentaire-là, qui se voulait un cadeau pour les fans, tant qu'à le faire, on voulait le faire jusqu'au bout. On ne voulait pas couper les coins ronds. On voulait vraiment raconter l'histoire. On a raconté l'histoire. 30 ans de carrière, tu ne peux pas faire abstraction des années qui ont précédé. C'est 56 ans de vie qu'on essaie de raconter là-dedans, sans omettre aucune période de ma vie. Les bons comme les mauvais coups. La noirceur comme la lumière. »

En effet, ce documentaire, franchement intéressant, se présente comme des montagnes russes d'émotions, tandis qu'on accompagne l'artiste et son entourage dans les hauts et les bas de sa carrière, notamment les accusations de voies de fait qui ont été portées contre lui en 2019 et pour lequel il a reçu une absolution conditionnelle. Un document qui n'a pas toujours été facile à visionner pour Éric Lapointe.

Ça n'a pas été nécessairement une ciné-cure. Quand je le regarde après, il y a des moments dans le documentaire qui sont des malaises pour moi. C'est ma vie.

Il revient sur un moment particulièrement marquant et sombre de sa vie : « Une photo d'archive de moi dans le coma. Le problème avec les delirium tremens, c'est que c'est de la folie et que tu t'en souviens après. C'est vraiment une période dans ma vie qui a été bien tough. Ça a été long à me sortir. Quand je suis revenu du coma, la guérison a été longue. Je parle de réapprendre à marcher et de remettre mes idées en place. Évidemment, de me voir dans le coma comme ça, ça fesse! Tu te dis "Qu'est-ce que j'ai fait vivre avec mes parents?" Surtout en étant père aujourd'hui, c'est dur à regarder. »

L'alcool, c'est le combat de ma vie. C'est un combat qui s'est amorcé il y a très, très longtemps. Je me suis battu contre et avec l'alcool, parce que c'est aussi ma plus grande histoire d'amour.

« C'est un travail personnel qui se fait soi face à soi-même, pas pour les autres, mais bel et bien pour soi-même. C'est la seule façon, la seule façon que ça peut fonctionner. Si j'arrête pour le public ou j'arrête pour ma carrière ou j'arrête pour les médias, ça ne fonctionnera pas », nous dit Éric, lucide par rapport à son combat personnel contre la dépendance.

C'est un travail de tous les jours.

Il se montre toutefois encourageant : « On est toujours à la merci de la fatigue. On est toujours à la merci de nos émotions. Mais, somme toute, ça se passe très bien. Je me sens bien physiquement, je me sens bien dans ma tête, je suis alerte, je fais ce que j'aime, je suis occupé. »

Je ne serai jamais sage. Une chose est sûre, c'est que dans la sobriété, j'ai autant de plaisir à faire de la musique et je performe comme jamais. Je pense que je n'étais pas si pire avant, mais là, j'entends tout. Je suis meilleur!

En outre, Éric Lapointe célébrera son cheminement des dernières années sur scène, dans le cadre d'un spectacle unique offert pour clore l'année 2025, le 31 décembre au Centre Vidéotron. Pour l'occasion, il sera entouré de plusieurs artistes, dont Martin Deschamps, Breen Leboeuf, Francis Degrandpré, son frère Hugo Lapointe et Mélissa Bédard. On peut donc s'attendre à plusieurs duos inédits pendant cette soirée festive, où le rock sera roi. On nous promet aussi plusieurs surprises pendant la soirée. Nous avons bien tenté de soutirer une confidence, mais Éric nous dit : « Ça me brûle les lèvres de vous en parler, mais il faut se garder des surprises! » Pour les billets, c'est par ici.

Son plus récent album studio, « Je marche dans ma vie », a été publié en 2023. L'auteur-compositeur-interprète a aussi fait paraître en février dernier une nouvelle version de son premier opus, Obsession, pour souligner ses 30 ans de carrière. Il a réenregistré les 10 titres de cet album sorti en 1994, dont font partie les classiques « La bartendresse » et « N'importe quoi », en plus de dévoiler une édition vinyle absolument magnifique, un bel objet de collection pour les adeptes du rockeur.