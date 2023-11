Entrevue : Kim Thúy émue devant le film Ru qui revisite son parcours bouleversant

Dès ce week-end, vous pouvez aller découvrir dans les salles de cinéma du Québec le magnifique film Ru, inspiré de l'oeuvre à succès éponyme de Kim Thúy.

Dans cet opus bouleversant, le parcours de l'autrice est évoqué, de son Vietnam natal, balayé par la guerre et le communisme, jusqu'à son arrivée au Québec, son pays d'adoption. Ru, le film, est une oeuvre aussi poétique qu'inspirante, qui présente le destin d'une famille résiliente et déterminée. Nous avons eu le bonheur d'en discuter avec l'autrice Kim Thúy, qui se montre très émue du résultat.

Jacques Davidts signe le scénario du film, mis en images par Charles-Olivier Michaud. Le duo a pratiquement réussi l'impossible avec ce projet, soit d'arriver à un tout cohérent à l'écran, alors que l'oeuvre littéraire originale est faite de petits textes courts, sorte de saynètes de la vie qui passe. Kim Thúy explique ne pas avoir voulu toucher au scénario : « Je ne sais pas comment on fait un film. Je ne saurais même pas comment on écrit un scénario. Quand on écrit un scénario, je crois qu'on imagine déjà le film. Je ne serais pas capable. Et comment choisir aussi, ce qui est faisable à l'écran? »

Ce faisant, la sympathique autrice découvre le film avec les yeux d'une spectatrice, même si c'est son histoire et qu'elle fut très présente auprès de l'équipe du film pour répondre à toutes les questions. Elle avait déjà révélé à Tout le monde en parle avoir subi une crise de narcolepsie pendant la première médiatique de Ru, parce que l'émotion était trop grande pour elle. Nous pouvons la comprendre, tant l'histoire est bouleversante.

Je ne savais pas que j'avais cette douleur à l'intérieur de moi. Mais quand on retourne en arrière comme ça, c'est surtout le miracle qui étonne. On s'en rend compte, comment c'était miraculeux qu'on ait été sauvé.