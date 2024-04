Entrevue : Josée Lavigueur remonte la pente après une période difficile

Il y a tout juste deux ans, Josée Lavigueur perdait son père. À l'été 2023, c'est sa mère qui la quittait. « Ça a été deux années vraiment, vraiment dures », nous confie en entrevue l'énergique animatrice et chroniqueuse. « Sa mort a été tragique, elle est tombée dans l'escalier. Ça a été brutal. Ce n'était pas beau. Et ça a fait que tout l'été, j'avais juste la scène [en tête]. » Dans la même période, ses filles ont quitté la résidence familiale pour battre de leurs propres ailes.

Et j'ai compris que c'est quatre deuils. C'est des deuils quand les enfants quittent la maison. J'ai eu beaucoup de chagrin.

Son conjoint, Normand, a également perdu sa mère l'automne dernier. « Les grands-parents sont tous partis. Mes filles n'ont plus de grands-parents en l'espace de 16 mois. »

La chroniqueuse soulève une certaine réflexion qui lui offre un baume sur le cœur malgré la noirceur « Ça m'a aussi fait réaliser que la famille qu'on a, c'est beau. C'est tricoté serré. J'entends tellement d'histoires de familles où c'est compliqué, où il y a de la chicane, des discussions bien trop lourdes après des moments comme ça... Bref, ça fait ça. Ils sont là, on les sent vraiment. Mais encore aujourd'hui, aussitôt qu'on me ramène dans cet état-là, ça remonte facilement. »

Josée n'a pas officiellement cessé de travailler, mais son énergie habituelle n'y était pas, les premiers mois. « J'étais triste. J'étais triste tout le temps. Il n'y a rien qui me tentait. Mais on avait du travail à faire et je ne faisais rien. J'ai créé une plateforme en 2018 qui s'appelle Ma Zone Fit. Ça va tellement bien. Et j'ai réalisé pendant cette période de deuil que l'équipe est solide. À un moment donné, j'ai vraiment peu travaillé. L'équipe a été capable de faire du super travail. »

J'ai vraiment remonté la pente en janvier. Il faut se brancher aussi. Il faut se créer une espèce de 'mindset'. Puis, j'ai fait comme, OK, 2024. Ils sont là. Ils sont avec moi. Puis là, il faut que tu décides. Il faut que toi, tu fasses comme, OK, ça va aller, je suis bien entourée. Puis ça marche vraiment.

En l'honneur de ses défunts parents, Josée s'est même fait tatouer deux petits cœurs sur la nuque, très discrets, qu'elle ne peut pas voir. Telle une présence invisible derrière elle.

« J'ai recommencé à m'entraîner comme je le souhaitais. Je suis en meilleure forme. Les randonnées, pour moi, être en nature, c'est quelque chose de tellement important.C'est connu, en plus, que physiologiquement, ça fait du bien. On le sait. Mais quand on le vit, là, ah, c'est incroyable. Bref, ça m'aide. »

Nous sommes heureux d'apprendre que l'ex-chroniqueuse santé de Salut Bonjour prend du mieux.