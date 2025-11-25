Accueil
Emmanuel Bilodeau prend la pose avec sa femme et ses deux enfants

Son fils lui ressemble terriblement!

Image de l'article Emmanuel Bilodeau prend la pose avec sa femme et ses deux enfants
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors qu'on côtoie Emmanuel Bilodeau et son fils fictif régulièrement grâce à STAT, voilà que le comédien s'est offert cette semaine une sortie en famille.

Avec sa femme Édith Cochrane, et deux de leurs enfants, Adelaïde et Paul-Émile, le comédien a visité la nouvelle expérience Les derniers remparts à Montréal, qui permet de faire un voyage immersif au moyen-âge. Les détails à ce sujet sont ici.

Voyez la petite famille ci-dessous.

Le fils d'Emmanuel lui ressemble comme deux gouttes d'eau, vous ne trouvez pas?

Notons que le couple a eu trois enfants ensemble. Sur la photo, il manque le plus vieux, Siméon. Emmanuel Bilodeau est aussi le papa d'une autre fille, née d'une précédente union. Celle-ci a d'ailleurs suivi les traces de ses parents (sa mère est aussi comédienne) en travaillant dans le milieu artistique. Découvrez sa feuille de route et ses photos ici.

Notons que ce mardi à 20 h, Laurent Lamy et son fils, joué par Antoine Marchand-Gagnon, feront des vagues dans la finale de mi-saison de STAT. Ça promet d'être inquiétant pour janvier...

