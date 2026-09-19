Émile Bilodeau et sa conjointe attendent leur premier enfant

Cette semaine, l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau a annoncé une merveilleuse nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux : il sera papa pour la première fois! Dans une publication, on voit le ventre rebondi de sa conjointe Flavie, avec qui il partage sa vie depuis quelques années.

Sans toutefois préciser le sexe du futur bébé Bilodeau, Émile ajoute, avec une pointe d'humour attendrissante : « Cette bédaine n'est pas la mienne. 🩵 Mais, elle changera nos vies dans quelques semaines! » La cigogne passera donc chez le couple pour la première fois, à l'automne.

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