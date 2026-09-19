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Émile Bilodeau et sa conjointe attendent leur premier enfant

Une grande nouvelle pour le couple.

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

Cette semaine, l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau a annoncé une merveilleuse nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux : il sera papa pour la première fois! Dans une publication, on voit le ventre rebondi de sa conjointe Flavie, avec qui il partage sa vie depuis quelques années.

Sans toutefois préciser le sexe du futur bébé Bilodeau, Émile ajoute, avec une pointe d'humour attendrissante : « Cette bédaine n'est pas la mienne. 🩵 Mais, elle changera nos vies dans quelques semaines! » La cigogne passera donc chez le couple pour la première fois, à l'automne.

Vous pouvez voir la photo en question ci-dessous. Le texte se poursuit sous l'image.

Nous souhaitons évidemment transmettre nos plus sincères félicitations à Flavie et Émile, qui seront très bientôt les fiers parents d'une jolie petite bouille. Nous tenons également à envoyer nos meilleurs voeux de bonheur, pour une fin de grossesse tout en douceur. Nul doute que le chanteur partagera sur ses réseaux des moments croqués sur le vif de son nouveau quotidien de papa!

Le bambin aura peut-être le franc-parler de son papa, connu pour ses compositions franches et ses revendications sincères, bien ancrées dans le coeur des Québécois. Tout l'été, ce dernier a d'ailleurs parcouru les quatre coins du Québec et quelques villes d'Europe avec sa tournée. Il sera du côté de Saint-Félix-de-Valois en novembre 2026, avant de visiter Terrebonne, au début de l'année prochain.

Toutes les dates sont indiquées ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Émile Bilodeau
Émile Bilodeau

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