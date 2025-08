Elyse Marquis revient de façon amusante sur sa rupture avec Guy Jodoin

Au micro d'Un peu, beaucoup, passionnément jeudi dernier, Phil Roy et ses pétales parlaient des tout-inclus.

Alex Perron a expliqué à quel point il détestait ce genre de voyages alors qu'Élyse Marquis a fait part de son amour pour les Club Med.

La comédienne et animatrice a d'ailleurs raconté une anecdote amusante, qui a d'abord fait sursauter Alex.

« Mon autre expérience au Club Med a été un peu moins heureuse », dit-elle d'abord. « C'était à l'époque de Télé-Pirate, et mon amoureux à l'époque, c'était Guy Jodoin. »

« Hein, t'as sorti avec Guy Jodoin? », s'exclame Alex.

« Tu me niaises-tu? », s'étonne alors Élyse.

« Ben, je ne le savais pas! Combien de temps? », réplique-t-il.

« Une couple d'années quand même », répond Élyse, qui poursuit ensuite son récit.

« On a décidé d'aller passer le temps des Fêtes en Guadeloupe. Alors, c'était une semaine au Club Med pour me faire plaisir, pis une semaine à l'aventure, rien de prévu, pour lui faire plaisir. On commence par la semaine au Club Med, et là, Guy, il s'inscrit dans toutes, mais toutes, toutes, toutes les activités. Juste pour vous dire, à Noël, c'est lui qui a fait le père Noël pour tout le Club Med! C'était ça, c'était totalement une semaine que j'ai détestée. [...] J'ai trouvé ça bizarre de passer Noël aussi, loin de la famille. Même si j'aime le Club Med, j'ai déchanté un peu. Et après, on a fait sa semaine à lui, où on était à l'aventure. »

« As-tu aimé ça? », demande l'animateur.

« On s'est séparés pendant cette semaine-là... »

« C'était peut-être ça, la VRAIE aventure », conclut Phil Roy.

Notons que l'émission Un peu, beaucoup, passionnément est diffusée du lundi au jeudi dès 15h55 sur les ondes de Rouge à travers le Québec.