Elle a dit oui! Claude Bégin fait la grande demande à Lysandre Nadeau en voyage

Ce jeudi, la créatrice de contenu Lysandre Nadeau annonçait la grande nouvelle dans une publication Instagram où le chanteur Claude Bégin est agenouillé devant elle, leur garçon dans les bras, pour lui demander sa main.

Les captures en noir et blanc du moment parlent d'elle-même, alors que dans la seconde photo du carrousel d'images publié par la nouvelle fiancée, la créatrice de contenu rejoint son conjoint au sol, pour l'embrasser, leur fils entre eux deux. Le tableau est émouvant!

Dès la nouvelle année, Lysandre publiait un texte touchant sur sa première fois en tant que maman, en 2023, parmi toutes ses occupations. Elle s'était livrée en toute vulnérabilité sur ce sujet et ne se gêne pas d'aborder toutes les facettes de sa relation amoureuse, dans les bons coups, comme dans les épreuves. Un partage qui nous rappelle que derrière chaque image parfaite se trouvent des humains qui ont, eux aussi, des hauts et des bas.

Sa publication se lisait comme suit :

« 2023, merci. La plus belle et challengeante année de ma vie. J’ai rencontré mon bébé.

C’était doux, mais violent aussi. C’est épeurant autant d’amour d’un seul coup, surtout quand il vient dans un tout petit paquet qui a besoin de soins. On est forts, mais on est fragiles, qu’on s’est dit. Tellement de premières. Co-propriétaire de ma première entreprise, de ma première maison, première voiture. Co-autrice, co-interprète, co-animatrice. On est inarrêtables quand on apprend nos forces, nos faiblesses et qu’on trouve nos compléments humains. Plus de ça pour 2024. Merci à mes co-toute. Je pense avoir trouvé la recette du bonheur, pis c’est de ne pas être dans la résistance. Je ne dis pas de se laisser submerger par les vagues, mais plutôt de les utiliser pour avancer. Ça fatigue trop de nager à contre-courant. La nature est plus forte que nous, de toute façon. Fait que, pour 2024 j’aimerais et je vous souhaite; Plus de premières fois. Plus de travail d’équipe. Moins de résistance. »

On imagine qu'elle ne se doutait pas que les vagues de la Jamaïque transporteraient son couple vers une si grande étape.

On envoie tous nos souhaits de bonheur à Lysandre Nadeau et Claude Bégin!