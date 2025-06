Éléonore Lagacé adopte une nouvelle couleur de cheveux pour son prochain projet

Éléonore Lagacé a dévoilé mardi son récent changement capillaire. En effet, ceux et celles qui iront voir le spectacle Zénith dans les prochains jours, constateront que la talentueuse chanteuse et musicienne arbore désormais des cheveux rouges.

C'est pour son rôle dans la comédie musicale Peter Pan qu'Éléonore a adopté ce nouveau look.

« In my Peter Pan Era 🤪 bye », écrivait-elle en accompagnement des photos, que vous pouvez voir au bas de l'article.

En effet, elle tiendra le rôle-titre dans le spectacle, qui sera présenté au Théâtre St-Denis dès le mois de décembre prochain. On peut s'imaginer que les répétitions débuteront dans les prochaines semaines.

La comédie musicale mettra également en scène Tommy Joubert (Mouche et Monsieur Darling), Alice Déry (Wendy), Leticia Jimenez (Lily la Tornade), Léopold Lafontaine (John) et Ève Dessureault (Madame Darling). Luc Guérin assurera la mise en scène et les chorégraphies ont été créées par le duo frère-soeur Team White.