Édith Butler en deuil

Cette semaine, l'autrice-compositrice-interprète Édith Butler a annoncé une mauvaise nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

En effet, l'artiste acadienne a perdu sa bonne amie Marie-Paule Belle ce samedi, à l'âge de 80 ans, des suites d'une longue maladie. Depuis plusieurs années, elle était atteinte d'une agressive récidive du cancer du sein. Édith a ainsi écrit, pour lui rendre hommage :

« J'ai perdue ce matin, mon amie si tendre, si belle, si drôle, que j'ai adoré depuis 52 ans. Marie-Paule Belle, si talentueuse, si courageuse, qui a chanté jusqu'à la fin. Je t'aime Bon voyage , ma belle. RIP »

Marie-Paule Belle est une chanteuse et pianiste française qui était très connue du côté européen. Après plus de 50 ans de carrière, elle avait annoncé sa retraite de la scène tout récemment. Elle sera décédée à peine quelques semaines plus tard. Nous souhaitons évidemment transmettre nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis touchés par le décès de cette figure marquante de la francophonie.

De son côté, Édith Butler poursuit ses activités professionnelles en donnant ici et là des spectacles et en participant à des événements aux quatre coins du Québec. Pour tout savoir sur ses récents projets, il faut consulter sa page Facebook.