Dure épreuve pour Laurent Duvernay-Tardif

Ce lundi, Laurent Duvernay-Tardif a vécu une difficile épreuve qui risque d'avoir des répercussions pour les mois à venir.

En effet, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, dans lequel on le voit très émotif, il explique que le laboratoire pour viennoiseries de son entreprise Pain dans les voiles a été ravagé par un feu, ce qui a mobilisé l'aide d'une centaine de pompiers.

Laurent Duvernay-Tardif avait repris les rênes de l'entreprise de ses parents il y a quelques années, pour continuer de la faire fleurir.

Aujourd'hui, il explique la situation sur ses réseaux sociaux : « Cette épreuve est assurément un des moments les plus difficiles de mon parcours d’entrepreneur. L’immeuble est complètement détruit ; nos locaux de viennoiserie également.

Merci à tous ceux et celles qui sont venus prêter main-forte aujourd’hui. C’était tellement touchant de voir cette entraide et ce soutien entre les différents collaborateurs et acteurs de la boulangerie.

Merci à la famille, aux amis et à nos équipes qui ont donné sans compter pour nous aider à nous relocaliser et à minimiser les impacts sur la production.

C’est un marathon qui commence, et on attaquera chaque km 🤍 @paindanslesvoiles »

Nous envoyons nos meilleures pensées à Laurent, sa famille et ses employés, en leur souhaitant un avenir doux et de l'aide pour traverser ces moments difficiles.

Voyez les publications du médecin ci-dessous.