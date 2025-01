Dominic Arpin fait une sortie publique sur un sujet important et très préoccupant

L'animateur de VLOG, Dominic Arpin, a fait le tour des médias cette semaine afin de parler d'une expérience personnelle assez préoccupante.

Récemment, sa mère a été la cible d'un fraudeur au téléphone. « Ma mère m'appelle. Elle est un peu bouleversée, angoissée. Elle me dit qu'elle a reçu un appel de ma fille, donc sa petite-fille, qui est en prison. Elle vient d'avoir un accident de la route. Elle a frappé quelqu'un. Elle est responsable de l'accident », racontait-il mercredi à On va se le dire.

Il poursuit son récit : « La personne au bout du fil pleure, en panique. Elle a besoin d'argent pour sa caution, pour sortir de prison. Puis là, ma mère est sceptique de nature. [...] Elle a commencé par dire : "Mais pourquoi t'as pas appelé ton père?" Ma fille habite à Montréal, ça aurait été plus logique qu'elle m'appelle que mes parents qui habitent en Montérégie. Fait que là, la personne dit : "Oui, j'ai essayé de l'appeler, mais ça répondait pas". C'est ça, ils [les fraudeurs] ont des scénarios. »

La mère de Dominic croit avoir entendu la voix de sa petite-fille, mais l'animateur doute. « Parce que la personne pleurait, criait au téléphone. Puis là, quand t'installes un climat de stress, dès le départ, tes perceptions... Est-ce que c'était vraiment une voix clônée? Plus je lis là-dessus, puis que je me renseigne, plus que j'en doute, parce que ça rend le procédé beaucoup trop sophistiqué », dit-il à Sébastien Diaz.

« Ma mère a tellement gossé la personne qui posait les questions que la personne a fini par raccrocher », conclut-il.

Ce n'est par contre pas une expérience qui restera sans séquelles. « Ma mère, elle dit : "Je vais avoir peur quand le téléphone va s'allumer." »

Dominic Arpin tient à parler ouvertement de son expérience dans les médias pour empêcher les fraudeurs de faire trop de victimes au Québec.