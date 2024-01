Doc Mailloux n'est plus

Une proche du psychiatre et auteur polémiste Doc Mailloux a ce matin procédé à une triste annonce. La publication se lit ainsi :

« Trois-Rivières, 12 janvier 2024

La famille du Dr. Pierre Mailloux (le Doc) vous annonce son décès plus tôt aujourd’hui. Il s’est éteint sereinement à la suite d’une maladie incurable. La famille souhaite remercier tous ceux qui d’une façon ou d’une autre ont su apporter leur support et appui dans ces derniers moments. L’entourage du doc souhaitera également vivre les prochaines étapes dans la plus complète intimité. Par conséquent, aucune entrevue ou demande d’information ne sera accordée. La famille du ‘’Doc Mailloux’’ »

Ces informations ont été divulguées ce matin sur la page de l'émission indépendante Libre et sans tabous du Doc Mailloux et de sa coanimatrice, Josey. Un balado en direct, qui recevait des témoignages d'un public vulnérable, pour appuyer les bons dires du psychiatre. Ce dernier a d'ailleurs perdu ce titre à plusieurs occasions auprès du Collège des médecins, dans sa carrière, mais il pratiquait toujours en clinique et via ce média privé sous forme d'abonnement.

Selon les propos du chroniqueur Réjean Tremblay, de BPM Sports, le Doc aurait eu recours, à 11 h ce matin, à l'aide médicale à mourir pour quitter « comme il avait vécu, à ses conditions, selon ses convictions ». Le psychiatre était déjà souffrant depuis plus de trois semaines à Trois-Rivières, hospitalisé pour une grave infection aux reins, incurable et aux conséquences dégénératives.

Nous souhaitons nos condoléances les plus sincères à toute la famille et les proches qu'il laisse en deuil.