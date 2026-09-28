Des soucis de santé pour Stéphan Bureau

Lundi, Stéphan Bureau a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de faire une mise au point sur certains de ses projets et sur des soucis de santé qui l'accablent en ce moment.

« Une petite mise au point.

Vous êtes nombreux à m’avoir écrit au cours des derniers jours pour me demander quand allait recommencer la diffusion régulière de Contact.

Réponse courte : je ne sais pas. J’ai eu quelques petits soucis de santé qui m’ont forcé à faire de difficiles arbitrages.

Nous étions à quelques jours de lancer une version 2.0, avec des commanditaires et des investisseurs formidables, mais j’ai préféré mettre sur pause plutôt que d’appuyer sur l’accélérateur sans avoir de visibilité.

J’ai choisi d’honorer certains engagements professionnels pour ne pas laisser mes partenaires sur le carreau, mais je dois évaluer mes « forces » régulièrement.

Je préfère, pour des raisons évidentes de pudeur, ne rien ajouter d'autre sinon que ça va mieux et que j’espère avoir bientôt cette « visibilité » essentielle pour mettre en orbite de nouveaux projets. »

Voyez sa publication ci-dessous.

Ses abonnés lui envoient de l'amour et le félicitent pour sa résilience.

Nous souhaitons à M. Bureau un prompt rétablissement!

Notons que Stéphan Bureau anime Une époque formidable sur les ondes de Télé-Québec, les mercredis soirs à 20 h.