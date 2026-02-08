Des soucis de santé pour Pierre Lapointe

Ce dimanche, l'auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe devait se produire au Théâtre Lionel-Groulx, dans le cadre de son spectacle « Chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé ». Or, en raison d'un souci de santé, ce dernier a été contraint de reporter la représentation à une date ultérieure.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il indique :

« J'ai des problèmes de voix. Je suis donc dans l'obligation de reporter le spectacle de demain... sachez que je fais tout ce que je peux pour me reposer et être en forme samedi pour le prochain spectacle. Je suis tellement désolé et triste de ne pas pouvoir aller chanter demain à ste-Thérèse. Sachez que l'équipe de @odyscenespectacles et @spectramusique travaille en ce moment à trouver une date pour reporter le spectacle plus tard cette année. Merci de votre compréhension. »

Comme Pierre le précise dans sa publication, les détenteurs d'un billet pour la représentation initialement prévue peuvent contacter l'agence émettrice pour obtenir un remboursement ou voir leur billet remis à une date ultérieure. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Pierre, afin qu'il puisse regagner la scène le plus tôt possible.

En outre, Pierre Lapointe a annoncé cette semaine le lancement d'un coffret de 5 vinyles et d'un spectacle avec l'Orchestre Métropolitain les 18 et 19 juin prochain, pour souligner les 20 ans de « La forêt des mal-aimés ». Toutes les infos sont ici.

Rappelons que nous pouvons voir coach Lapointe chaque dimanche à La Voix. Il ne reste que deux rondes d'auditions à l'aveugle cette saison. Quels artistes rejoindront les rangs de l'interprète de « Deux par deux rassemblés »?

La Voix est diffusée le dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.