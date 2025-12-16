Des soucis de santé pour Kim Rusk

La semaine dernière, plusieurs auditeurs ont remarqué que Kim Rusk était absente de son poste de l’émission Le Boost, sur le réseau Énergie.

Ce lundi, elle s’est exprimée sur la situation :

« Non je n’étais pas en vacances ni en retraite spirituelle. Je n’étais pas non plus en désintox, même si j’avais l’air saoule pas à peu près! Ça a commencé la gang il y a une semaine et demie. Je suis allée voir le show de Matt Lang […]. 3-4 drinks overall dans ma soirée. Sauf qu’à un moment donné, j’ai commencé à me sentir bizarre, ça fait que je suis rentrée à la maison. Et là, quand je suis arrivée dans mon parking, dans le stationnement, je suis sortie de la voiture et là PAF. Je me suis mise à tituber comme si j’avais vidé un bar au grand complet. […] C’était le début des 7 pires journées de ma vie. Je venais de pogner une névrite vestibulaire. »

Elle dévoile ensuite les symptômes qui l’ont atteinte :

« J’étais complètement étourdie, j’avais de solides vertiges, des nausées violentes, impossible de garder quoi que ce soit. Je ne pouvais pas manger, ni boire de l’eau, il n'y a rien qui voulait collaborer. J’étais vidée, mêlée, épuisée. J’étais incapable de garder les yeux ouverts. »

Elle enchaîne, en précisant la violence de cette condition :

« Tout tournait autour de moi. La seule affaire que je pouvais faire, c’était dormir, ça fait que j’ai dormi presque 48 heures. Je sais plus quand était le jour et quand était la nuit. Et là, j’ai commencé à rêver man. Mon cerveau était tellement shutdown que je faisais des rêves absurdes. […] La névrite vestibulaire, pour ceux qui ne le savent pas, c’est une inflammation d’un nerf dans l’oreille interne, qui gère l’équilibre. »

Elle poursuit :

« Mon doc m’a dit que c’était mon système nerveux qui était arrivé au bout de sa run. […] Au programme, médoc, du repos, beaucoup de calme et aucune stimulation. Être intense, c’est mon mode par défaut. Je vous confirme que j’ai pogné un mur et que j’avais pas d’autre choix que de mettre mon genou à terre. Ça fait que j’ai passé 6 jours couchée, dont 5 sans me laver. Pas par choix, pas incapacité. Conduire? Oubliez ça, ça m’a pris 1 semaine complète avant d’être capable de retrouver le volant. »

Si elle semble désormais remise sur pied, Kim confirme être encore aux prises avec certains vertiges. Nous lui souhaitons de tout cœur de recouvrer la santé avec un rétablissement complet, le plus rapidement possible!