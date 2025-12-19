Accueil
Des problèmes de santé pour le fils de Claude Bégin et Lysandre Nadeau

« Il fait partie du 5 % de malchanceux ».

Image de l'article Des problèmes de santé pour le fils de Claude Bégin et Lysandre Nadeau
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Le chanteur et influence Claude Bégin annonce sur ses réseaux sociaux une nouvelle pour le moins inquiétante.

En effet, son fils Blaise, dont la maman est Lysandre Nadeau, se trouve actuellement à l'hôpital avec des problèmes de santé.

Il écrit : « Blaise a une occlusion intestinale. Les médecins pensent que ça pourrait venir de petites cicatrices internes liées à son opération à la naissance (hernie diaphragmatique) qui aurait créé des adhérences. Il fait partie du 5 % de malchanceux.

Il est hospitalisé présentement, si son état ne s'améliore pas d'ici samedi matin, une chirurgie sera nécessaire. »

Il ajoute, avec raison : « De mon côté, je mets toute ma vie on hold. Merci de votre compréhension. »

Voyez la publication ci-dessous.

Nous envoyons à toute la famille nos meilleures pensées pendant cette période d'incertitude et nous espérons vivement que Blaise recouvre la santé rapidement.

Rappelons que nous avions pu voir la bouille adorable du petit Blaise à la télé l'an dernier. Remémorez-vous cette apparition angélique ici.

Claude Bégin et Lysandre Nadeau ont deux enfants ensemble, Blaise et la petite Claire. Claude a aussi un autre fils, Romain, né d'une précédente union.

