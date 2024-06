Des photos de grossesse hors de l'ordinaire pour Maripier Morin

Maripier Morin, enceinte, a récemment participé à une séance photo avec la formidable photographe Dariane Sanche.

En partageant les photos avec le public, l'artiste, nommée comme l'une des cent femmes les plus influentes de l’industrie de la mode à Montréal par le Musée des Beaux Arts en 2018, a écrit :

« Nous attendions ce jour - et il est enfin arrivé, et je peux révéler l’imagerie que nous avons créée avec la femme spéciale et incroyable qu’est @maripiermorin

Merci d’avoir fait confiance pour un projet aussi personnel et d’avoir plonger dans mon univers et à en extraire certains archétypes pour que tout le monde puisse les voir, les sentir et les expérimenter. Tu es une muse incroyable!🖤 »

De son côté, l'animatrice indiquait ceci : « Sous la direction de la talentueuse @ds_sanchez

Des feels de Poor Things du réalisateur Yorgos Lanthimos, non?

Merci pour ta vision ❤️ »

Voyez les photos incroyables au bas de l'article.

Le public ainsi que la communauté artistique ont réagi à ces images. Les mots « wow », « magnifique » et « sublime » ont été employés par plus d'un.