Des nouvelles de Patrick Normand après une intervention médicale

En début de semaine, la conjointe de Patrick Norman, Nathalie Lord, a utilisé les réseaux sociaux pour donner des nouvelles du chanteur, qui a dû subir une intervention médicale.

Heureusement, l'artiste se porte bien et se remet tranquillement.

Il a dû subir une opération à l'épaule.

Sa conjointe indique ceci dans une vidéo :

« Pour ceux qui ne le savent pas, Patrick a subi une chirurgie jeudi passé pour son épaule. Donc, tout s'est bien passé, déroulé, l'opération a bien fonctionné et il est présentement en récupération. Il se repose et tout va pour le mieux. Pas d'inquiétude, je prends soin de lui, comme vous le savez, puis tout va aller de mieux en mieux. Je vais vous redonner des nouvelles. »

Voyez la vidéo complète ci-dessous

Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. Nous avons hâte de le retrouver!

Rappelons que nous avons pu voir récemment Patrick Norman dans un documentaire bouleversant intitulé Patrick Norman au Rwanda : Un devoir de mémoire, présenté à Historia.

Dans le documentaire Patrick Norman au Rwanda : le devoir de mémoire, le chanteur réalise un rêve : visiter le pays des mille collines. Une immersion dépaysante pour comprendre le douloureux passé puis la reconstruction du Rwanda. Chemin faisant, il tente de retrouver des survivants qui ont été touchés par sa chanson « Quand on est en amour » et recueille les témoignages, avec respect et empathie, pour en faire un véritable devoir de mémoire. Patrick découvre alors un pays qui est devenu un exemple à suivre et un peuple qui a réussi l’inconcevable : pardonner et cohabiter avec les coupables du génocide.