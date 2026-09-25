Des ennuis de santé pour Véronic DiCaire

Ces derniers temps, Véronic DiCaire fait le tour du Québec avec son tout nouveau spectacle Une soirée avec Vé, dans lequel elle propose au public de revisiter les plus grandes voix et les succès musicaux les plus mémorables des dernières décennies. Le tout, en cherchant d'abord et avant tout à mettre l'émotion au devant de la scène.

Alors qu'une nouvelle représentation était prévue ce vendredi à Longueuil, Véronic a partagé une vidéo ce vendredi, en début de soirée, où elle explique que la soirée est annulée et reportée à une date ultérieure, en raison d'un souci de santé. Elle précise :

« Allô tout le monde, surtout les gens de Longueuil ce soir, concernant le spectacle de ce soir. Malheureusement, je vais devoir reporter au 16 avril l'année prochaine, parce que j'ai attrapé le fameux rhume et la grippe que tout le monde a présentement. Je veux juste vous dire que j'ai essayé. J'ai essayé jusqu'au bout, j'ai fait le sound check, j'ai usé de tous mes petits trucs de chanteuse mais malheureusement, ça marche pas. Ça marche juste pas. Puis, moi d'offrir un spectacle qui n'est pas à la hauteur de la création et de tout ce qu'est ce spectacle-là, et les musiciens, les chanteurs qui m'accompagnent, de pas être à la hauteur de ce beau talent-là sur scène, je me dis : "Ah non, je ne peux pas vous offrir un show comme ça." Donc là, je vais aller me taire, pour reposer ma voix, et passer à travers ce fameux virus. Puis, merci encore de votre compréhension et désolée. Désolée pour tout. Prenez surtout soin de vous! »

Vous pouvez voir la vidéo complète en bas de cet article.

Nous souhaitons évidemment transmettre à Véronic nos meilleures pensées pour un rétablissement rapide. La prochaine représentation, prévue demain à Shawinigan, est maintenue pour le moment. Il est possible de se procurer des billets ici.