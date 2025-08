Des ennuis de santé pour Maxence de Si on s'aimait Célébrités

Alors que tout le gratin montréalais était réuni au Parc Jean-Drapeau vendredi pour le début d'Osheaga, Maxence Garneau de Si on s'aimait Célébrités dévoilait sur ses réseaux sociaux son « outfit » pour le festival : une jaquette d'hôpital.

Il a inquiété plusieurs de ses abonnés avant de s'expliquer :

« Tout va bien la gang, je vous rassure! Je me suis présenté à l'urgence hier matin pour des douleurs et j'ai dû avoir une intervention chirurgicale cette nuit. Tout s'est super bien passé, je récupère bien et je viens d'avoir mon congé!

Merci à tout le personnel soignant qui a bien pris soin de moi!

Ça a l'air que depuis 4 ans, j'ai un petit ennui de santé chaque année. Pis là c'était ce week-end mon ennui de santé 2025!

C'est ma 3e anasthesie générale en 4 ans mine de rien.

C'est ben tannant, mais c'est rien de trop grave et ça se guérit à chaque fois donc je suis chanceux! »

On lui souhaite un prompt rétablissement!