Des ennuis de santé pour Julie Bélanger

Lundi soir, l'équipe de Ça finit bien la semaine fêtait la 400 émission.

Malheureusement, son animatrice n'a pas pu se présenter à l'évènement. Julie Bélanger a plutôt visité l'urgence de l'hôpital Notre-Dame.

Mardi, elle écrivait ceci sur ses réseaux sociaux :

« Hier, ça devait être un soir de fête. Le party pour la 400e émission de Ça finit bien la semaine. 16 saisons, ma 13e sur ce si beau plateau.

Malheureusement, j'ai raté le party, passant plutôt la soirée à l'hôpital, sous observation. Ennui de santé qui m'a effrayé. Finalement, le pire est écarté, mais j'ai d'autres tests à passer bientôt.

Bref, merci au personnel de l'hôpital Notre-Dame pour les soins rassurants et efficaces et merci gino_chouinard d'avoir pris la relève aux côtés de Cimanctil à pied levé. On le sait, la santé c'est ce qu'on a de plus precieux.

Je tâcherai de m'en rappeler. »

Voyez sa publication au bas de l'article.

L'équipe de Ça finit bien la semaine écrivait ceci de son côté : « Hier, on a soufflé nos 400 bougies en studio. 🥹✨ Un cap symbolique, un plateau rempli de rires et surtout, une équipe qui se tient serrée. Notre lumineuse @juliebelanger1, celle qui met sa belle couleur partout depuis 13 saisons (!!!), a dû s’absenter momentanément pour des raisons de santé. Un rappel que la santé passe avant tout, même quand la musique joue fort et que les confettis sont prêts.

Et comme dans les meilleures fêtes, un ami arrive pile au meilleur moment : l’extraordinairement polyvalent @gino_chouinard s’est joint à nous juste à temps pour partager le gâteau…et co-animer! 🥳😅

Notre belle Julie va bien. On lui envoie douceur, repos et tout l’amour qu’elle sème autour d’elle. Et nous, on vous donne rendez-vous le 13 mars pour célébrer ce 400e comme il se doit🩵. »

Voyez la publication ci-dessous.

On souhaite un prompt rétablissement à Julie!

L'émission spécial 400e, avec Gino Chouinard à l'animation, sera diffusée le 13 mars, à 19 h sur les ondes de TVA.