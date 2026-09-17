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Découvrez l'incroyable robe de mariée de Julie Perreault

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Image de l'article Découvrez l'incroyable robe de mariée de Julie Perreault
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Pour souligner les 60 ans de son amoureux Stéphane Rousseau, Julie Perreault a partagé une photo de son mariage avec la mention : « Joyeux anniversaire à cet homme, cet époux d'exception ».

Ainsi, nous pouvons découvrir une image de sa splendide robe de mariée.

Il s'agit du premier cliché de leurs épousailles que le public découvre. Voyez-le au bas de l'article.

Lors de son passage à Véronique et les Fantastiques la semaine dernière, Stéphane mentionnait que son mariage avait été « la plus belle journée de sa vie ».

« C'était écoeurant! On a eu du fun. Tout le monde a dansé toute la soirée. On a fini ça assez tard dans la nuit, évidemment. Il faisait beau. C'était tellement disparate comme crowd que je me disais : "ça va-tu pogner, cette affaire-là?" Puis tout le monde s'est bien entendu. C'était vraiment trippant. Beaucoup d'émotions. Évidemment, j'ai braillé. J'ai braillé quand elle est descendue et qu'elle est venue me retrouver au bras de son père. Elle avait une belle toune d'Elvis. C'était magnifique! »

Nous souhaitons un bon anniversaire à Stéphane Rousseau et nous félicitons les nouveaux mariés!

Mentionné dans cet article

Photo de Julie Perreault
Julie Perreault
Photo de Stéphane Rousseau
Stéphane Rousseau

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