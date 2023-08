Debbie Lynch-White s'emporte sur les réseaux sociaux : « ça me dégoûte »

Lundi, la comédienne Debbie Lynch-White a écrit ceci sur ses réseaux sociaux :

« Des hommes gais qui insultent gratuitement des femmes lesbiennes en plein village et en pleine Pride parce qu'elles sont des femmes, ça arrive plus souvent qu'on pense et ça me dégoûte. On peut tu AU MOINS être solidaires entre nous cibole?!? »

Elle ajoute en légende : « On peut faire mieux, people!! ».

Son commentaire a fait réagir plusieurs personnalités, dont Marina Orsini, qui indique ceci : « Triste… Petit… S’élever… de grâce… s’élever. Tous… La méchanceté n’a pas de sexe ni de genre. »

Marie-Chantale Perron abonde dans le même sens : « La misogynie n’est malheureusement pas juste une affaire de gars hétérosexuels !! »

Le coiffeur et ancienne vedette de téléréalité Kevins Kyle dit ceci de son côté : « Arkkkkkkkkkkkkkkk c’est tellement désolant 😫 ».

