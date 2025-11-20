Debbie Lynch-White pose avec un nouveau look pour lancer le film Les furies

Ce mercredi, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts avait lieu la première médiatique du film Les Furies de Gabrielle Côté, qui prendra l'affiche partout au Québec le 28 novembre prochain.

Pour l'occasion, les comédiennes et comédiens qui composent la distribution étaient tous présents, en plus de nombreux invités de marque.

C'est ainsi que nous avons croisé la comédienne Debbie Lynch-White, qui tient un premier rôle dans le film, et qui arborait un nouveau look original pour l'occasion, donnant ainsi le ton à une soirée sous le signe de la sororité et de l'affirmation de soi.

Voyez notre photo ci-dessous.

Ça lui va à ravir, n'est-ce pas?

Dans Les Furies, pour venger leur temps de glace perdu, après l'expulsion des ligues féminines de l'aréna de Waterloo, une joueuse de hockey impulsive et une impitoyable octogénaire, ancienne championne de derby, ont un plan : recruter les laissées pour compte de la ville et mettre sur pied une équipe de roller derby clandestine. Avec la complicité du Cercle de fermières, elles prouveront que le sport féminin peut aussi soulever les foules et que la sororité est l’ultime acte de résistance.

Mélanie Charbonneau réalise le projet qui met également en vedette Gabrielle Côté, Anne-Élisabeth Bossé, Aurélia Arandi-Longpré, France Castel, Juliette Gosselin, Lyraël Dauphin, Carmen Sylvestre et plusieurs autres.

Voyez nos photos prises dans la soirée plus bas.

C'est à ne pas manquer, dans tous les cinémas du Québec, à compter du vendredi 28 novembre.