Debbie Lynch-White annonce sa séparation

Mercredi sur ses réseaux sociaux, Debbie Lynch-White a annoncé que, depuis quelques semaines, elle était séparée de sa conjointe des huit dernières années, Marina Gallant.

« Tout va bien malgré les montagnes russes. C'est doux malgré le vertige. Ce n'est pas la fin de l'amour; il s'est simplement transformé et on sera toujours de la famille et de grandes amies! », écrit-elle.

Elle indique qu'elle ne commentera pas d'autres façons la situation.

Plusieurs vedettes lui ont envoyé leur soutien, via des ❤️ en commentaire.

De son côté, Marina Gallant indique ceci sur ses réseaux sociaux.

« Tu devineras qu'on a pas mal de pain sur la planche encore ensemble, et ce entre le chantier de réno, des déménagements, des voyages et des évènements planifiés. Et on se partage également notre p'tit Will [leur chien, NDLR]. Alors soit pas surpris de nous voir encore ensemble. »

Nous souhaitons à ces deux femmes merveilleuses et inspirantes que l'avenir soit rempli de beauté!

