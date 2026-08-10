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Dave Morissette est très élégant au mariage de son fils

« Quelle journée! »

Image de l'article Dave Morissette est très élégant au mariage de son fils
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce dimanche, le fils de Dave Morissette, Jérémy Morissette, s'est marié avec la femme de sa vie, Josie. À en croire les photos dévoilées sur les réseaux sociaux, on devine une cérémonie intime avec la famille, dans le décor idyllique du Portugal.

Les fiers parents, Dave et Nancy, mariés depuis plus de 30 ans, ont posé ensemble avec toute la famille. Ils sont chics et magnifiques! C'est à voir ci-dessous.

Sous la publication, Dave écrit, visiblement ému :

« Quelle journée! De voir mon garçon Jeremy marier sa Josie. Ça vient chercher un papa pas mal plus qu'il pensait. »

Pour l'occasion, Dave était vêtu d'un ensemble vert-gris pâle à carreaux, avec un chemisier blanc. Nancy, de son côté, portait une sublime robe bleu avec des fleurs dorées. Quel beau couple!

Nos plus sincères félicitations aux nouveaux mariés! Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et d'amour.

Dans un autre ordre d'idées, Dave s'apprête à présenter son tout premier spectacle d'humour solo, un projet qui le tiendra occupé au cours des prochains mois. C'est à voir ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Dave Morissette
Dave Morissette

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