Cupidon vous a-t-il oublié? Valérie Chevalier lance un appel aux célibataires

Et voilà que, depuis quelques semaines, Valérie, toute de rouge et de rose vêtue, telle une bonne « chimiste amoureuse », part à la rencontre de célibataires. L'objectif? Mettre de l'avant leurs profils via de courtes capsules humoristiques partagées sur le web pour créer des matchs parmi sa communauté.

Jusqu'à présent, les appels de candidatures s'adressaient principalement aux hommes célibataires âgés entre 25 et 45 ans, de toutes orientations sexuelles. « On cherche des gars cool! », lit-on sous les publications, qui invitent à partager le concept à nos proches qui ont besoin d'un coup de pouce pour se replonger dans la piscine du célibat.

Jusqu'à maintenant, Valérie a rencontré Jonathan, 34 ans, puis Jérôme, 35 ans. Déjà, sous les vidéos, les commentaires fusent et le public s'emballe pour les prétendants. Les spectateurs identifient sans gêne amis et famille, dans l'espoir de contribuer à la formation d'un futur couple. On peut même lire certaines personnes qui manifestent leur intérêt publiquement. Et on peut imaginer que les messieurs ont également reçu leur lot de candidatures en messagerie privée aussi.

« Si tu passes une Saint-Valentin de marde, tu viendras me voir », dit la Cupidonne, le plus sérieusement du monde. « Je suis sûr que vous avez tous un ami célibataire et que vous vous dites, mais voyons pourquoi y'est tout seul? Il est tellement incroyable. Envoyez-le-moi. Non, non, pas pour moi. Mais pour vous, bin, pour elles! », ajoutait-elle, dans une récente vidéo, qui fait rire à tout coup. Suffit de glisser dans la messagerie privée de @cupidonnebonjour sur Instagram ou TikTok pour tenter sa chance.