Coeur de Pirate révèle être atteinte d'un rare problème de santé

Cette semaine, l’autrice-compositrice-interprète Cœur de Pirate s’est ouverte sur ses récents problèmes de santé, par l’entremise d’une vidéo publié sur sa page TikTok. Avec vulnérabilité, celle-ci a révélé des détails médicaux troublants, faisant état d’une errance médicale angoissante, menant tout récemment à un diagnostic.

« Je ne suis pas une professionnelle de la santé, je ne suis pas médecin. Et je ne peux pas vous donner de conseils de santé. Ce qui va suivre, c’est mon expérience personnelle. » précise-t-elle-.

Elle déclare :

« À l’été 2024, j’ai commencé à perdre mon audition. J’avais des acouphènes, puis j’ai trouvé ça vraiment bizarre. […] Le docteur me dit : "Ben ça arrive, des fois les gens perdent leur audition." Et vu que moi, je suis une personne qui n’accepte pas ça, j’ai dit mais j’aimerais quand même prendre rendez-vous en médecine interne pour checker, faire une petite prise de sang. »

Elle poursuit :

« Les mois se sont suivis, et j’ai commencé à avoir d’autres affaires étranges. J’ai eu 1 opération. J’ai vraiment mal guéri. Quoi d’autre? J’ai commencé à aller à la toilette tout le temps. […] En avril 2025, après des mois de trucs un peu vague, je commence à faire de la fièvre. Puis, la fièvre, quand tu commences à en faire de façon un peu aléatoire, cyclique, tu vas tout de suite à la conclusion que c’est le cancer. […] Je me suis rendue à l’urgence, et à l’urgence, ils me font plein de tests, et puis là, ils me disent, ah, vous êtes en train de combattre une pleuropéricardite, qui est comme une inflammation autour de ton cœur et de tes poumons. »

Après plusieurs mois d’angoisse et à ne pas savoir ce qu’elle avait, elle révèle qu’elle a ensuite pu obtenir un diagnostic venant d’un spécialiste en immunologie.

« Lui, ça lui a pris 2 secondes. Ça lui a pris 2 tests. Et donc, drum roll, j’ai quelque chose qui s’appelle un syndrome auto-inflammatoire non-différentiel. En gros, de ce que j’ai compris, c’est que, on a 2 parties de notre système immunitaire. […] Moi, mon problème c’est avec mon système immunitaire inné. Et donc quand tu as une maladie auto-inflammatoire, c’est comme si ton système immunitaire, n’était pas capable de focuser, de savoir ce qui est un virus. Il réagit à tout et n’importe quoi. »

Elle termine sur une note positive, expliquant qu’elle a amorcé les traitements cette semaine. Nous lui souhaitons de recouvrer la santé rapidement.