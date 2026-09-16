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Clodine Desrochers participe à un projet de coeur avec des participants de Masterchef

Un projet qui sème le bien.

Image de l'article Clodine Desrochers participe à un projet de coeur avec des participants de «Masterchef »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

L'année dernière, Jean-Sébastien di Fruscia, qu'on a pu voir dans la troisième saison de Masterchef Québec, lançait le projet À feu doux, visant à créer des moments gastronomiques de dignité et de partage pour des personnes en soins palliatifs et leurs proches.

Pour y arriver, le médecin de famille a fait appel à ses ami.e.s de l'émission Masterchef, afin d'apporter un peu de bonheur et de bons petits plats à ces personnes qui doivent composer avec la maladie.

Jean-Sébastien du Fruscia entame cette semaine la deuxième saison revampée d'À feu doux, alors que de nouvelles capsules seront lancées au cours de l'année sur les réseaux sociaux.

Dans le premier épisode particulièrement touchant, l'animatrice et comédienne Clodine Desrochers se joint à Jean-François et Corine Ouellet pour offrir un moment de douceur à Yves, atteint de fibrose pulmonaire, et sa famille. Cette rencontre donne lieu à du travail en cuisine bien sûr, mais surtout des moments de rire et de complicité.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Clodine Desrochers aborde notamment la maladie de son père, qui a été frappé par un cancer des poumons. Elle chante aussi pour Yves et sa famille, avec une générosité évidente.

À feu doux continue d'être un projet important, nécessaire, que nous estimons beaucoup. Nous vous invitons à suivre le travail de Jean-Sébastien di Fruscia et ses collaborateurs sur cette page YouTube. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir le coeur grand ouvert pour aider autrui!

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