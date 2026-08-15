Claudie Mercier partage un message très inspirant suite à sa rupture médiatisée

Il y a quelques semaines, coup de tonnerre sur le web : Claudie Mercier annonçait sa séparation d'avec Mathieu Pellerin. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés à OD et depuis, ils filaient le parfait amour.

La rupture a cependant été lourdement médiatisée et a fait l'objet de nombreuses rumeurs sur le web, de la part d'autres internautes et influenceurs. Malgré tout, Claudie n'a jamais cessé de partager son cheminement et son parcours vers la guérison sur les réseaux sociaux, avec toute la franchise et l'honnêteté qu'on lui connait.

Cette semaine, la jeune femme s'est d'ailleurs avérée très inspirante, dans une publication Instagram où elle a avoué se sentir de mieux en mieux, et où le fait d'être seule plus souvent n'était plus une aussi grande source d'anxiété qu'auparavant.

« J'apprends vraiment à découvrir une facette de moi que je croyais inatteignable, soit celle de passer des soirées/nuits complètement seule et d'être bien. Qui suis-je? Depuis ma rupture, je réalise que le corps/le mental sont plus forts que ce que je croyais. L'humain peut s'adapter tellement vite dans des épreuves difficiles, ça me fascine. Je suis, sincèrement, reconnaissante de pouvoir apprendre à aimer la solitude, car c'était un de mes plus gros enjeux de vie. La Claudie de l'an passé capoterait de savoir qu'on dort maintenant seule presque tous les soirs. Parfois, on doit vivre des moments douloureux pour évoluer. »

Elle poursuit sa pensée, dans une courte vidéo :

« Je pense que dans la vie, quand tu es confrontée à tes peurs et que tu n'as pas le choix de les confronter, c'est là que tu vas apprendre plus à les surmonter. Tandis que quand tu es toujours dans le même pattern d'être confortable et tout, là tu ne sortiras jamais de ta zone de confort. Puis tu sais, évidemment avec Matt je ne sortais pas de ma zone de confort, parce qu'on était ensemble 24 / 7, puis ça n'adonnait pas que j'étais toute seule. Puis même quand j'étais toute seule, je faisais full d'anxiété, parce qu'on dirait, c'est quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui va revenir à la maison, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme au lieu d'être ton propre pilier, c'est comme si l'autre devient ton pilier et tu sais, c'est pas de même que ça marche la vie, tu comprends. Je le réalise depuis le dernier mois que c'est vraiment cool dans le fond être son propre pilier pour tout, parce qu'au final, la seule personne sur qui on peut réellement compter dans la vie, et qui ne va jamais nous décevoir, bien c'est nous-mêmes. »

Claudie ressort grandie de cette douloureuse épreuve et nous lui souhaitons de trouver le courage et le réconfort nécessaires pour maintenir le cap! N'est-elle pas inspirante?