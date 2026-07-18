Claudie Mercier et Mathieu Pellerin annoncent leur séparation

En 2019, tout juste avant la pandémie, Noovo présentait sur ses ondes une nouvelle édition de sa téléréalité amoureuse à succès, Occupation Double Afrique du Sud. Plusieurs s'en souviendront, c'est au cours de cette édition que Mathieu Pellerin et Claudie Mercier se sont rencontrés, puis qu'ils se sont fiancés.

Or, après sept ans d'union, le couple chouchou des téléspectateurs a annoncé sur les réseaux sociaux sa séparation. Dans un émouvant texte, Claudie explique qu'il ne s'agit pas de sa décision. Elle poursuit :

« « C’est avec beaucoup de tristesse, de désespoir que je vous annonce la fin de ma relation avec Math. Il a, récemment, vécu une expérience hors de l’ordinaire qui lui a ouvert les yeux sur la vie et ce qu’il souhaitait dans son futur et je n’en fais, malheureusement, pas partie. Vous comprendrez donc que cette décision fut inattendue pour moi et que je suis, sincèrement, dévastée, perdue, en 1000 miettes. Je souhaite que Math s’épanouisse à la hauteur de sa personne et, malheureusement, ce ne sera pas avec moi. Je lui souhaite de tout cœur d’être la personne qu’il souhaite être dans le futur. J’ai beaucoup de regrets sur la personne que j’ai été dans les derniers mois face à ma relation. Je n’ai pas été parfaite et j’ai été la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Je m’en veux terriblement pour tout ce que Math a enduré face à mes issues.Je n’imaginais pas mon futur sans Math, c’était mon partner, l’homme de ma vie et, en ce moment, mon monde s’écroule du jour au lendemain. N’essayez pas de chercher des réponses, vous les avez ici, rien de plus. Il a besoin de s’épanouir autrement. Aimer, c’est laisser partir même si c’est impensable à mes yeux. Merci d’avoir suivi notre belle relation, notre vulnérabilité avec le temps. Merci d’avoir cru en nous. Je vous aime. 💔 »

Claudie a ensuite publié une série de stories, dans lesquelles elle précise, en larmes, qu'il s'agit d'un véritable « cauchemar éveillé ».

De son côté, Mathieu a partagé une vidéo avec Adamo, d'OD Bali, où ils partent à la recherche de passes pour le Festival d'été de Québec. Quelques heures plus tard, le jeune homme est revenu à la charge, plus posé.

« Je ne suis pas insensible à tout ça, ça n'a pas rapport. C'est juste, la vie continue. [...] J'essaie de passer au travers comme je peux, de dédramatiser. »

Nous leur souhaitons beaucoup de douceur au cours des prochains jours, pour affronter cette période plus difficile.