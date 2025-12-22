Claude Bégin donne des nouvelles de la santé de son fils

La semaine dernière, on apprenait que le fils de Claude Bégin et Lysandre Nadeau, Blaise, était hospitalisé et en attente d'un diagnostic.

Ce week-end, le papa a utilisé ses réseaux sociaux pour donner des nouvelles, confirmant que son fils avait dû être opéré d'urgence.

Il écrit : « En gros, c'est exactement ce qu'ils pensaient : une occlusion intestinale causée par des adhérences liées à sa première opération à la naissance, pour sa hernie diaphragmatique. Son intestin est en bonne santé - malgré une grosse dilatation causée par les derniers jours. Ça prendra donc encore un moment avant de réintégrer l'alimentation tranquillement, mais pour la chirurgie, c'était vraiment le meilleur scénario possible, ils ont réussi à opérer par laparoscopie (trois petites incisions). On espère fort que le plus difficile est derrière nous et que notre garçon ne souffrira plus rapidement. Merci pour toutes vos belles pensées. On est infiniment soulagés. »

Voilà des nouvelles plus qu'encourageantes, à quelques jours de Noël!

Dans une autre publication, Claude Bégin écrit : « Et pendant ce temps, j'ai pas vu ma fille depuis 4 jours, mon fils a pas mangé depuis le jour de ma fête, à date, avoir 42 ans est une sacrée quête, une grande leçon de gratitude. »

Nous souhaitons à toute la famille des moments plus paisibles pour les prochaines semaines et un heureux temps des fêtes, marqué par la santé et le bonheur!