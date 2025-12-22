Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Claude Bégin donne des nouvelles de la santé de son fils

Beaucoup d'inquiétude pour toute la famille...

Image de l'article Claude Bégin donne des nouvelles de la santé de son fils
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La semaine dernière, on apprenait que le fils de Claude Bégin et Lysandre Nadeau, Blaise, était hospitalisé et en attente d'un diagnostic.

Ce week-end, le papa a utilisé ses réseaux sociaux pour donner des nouvelles, confirmant que son fils avait dû être opéré d'urgence.

Il écrit : « En gros, c'est exactement ce qu'ils pensaient : une occlusion intestinale causée par des adhérences liées à sa première opération à la naissance, pour sa hernie diaphragmatique. Son intestin est en bonne santé - malgré une grosse dilatation causée par les derniers jours. Ça prendra donc encore un moment avant de réintégrer l'alimentation tranquillement, mais pour la chirurgie, c'était vraiment le meilleur scénario possible, ils ont réussi à opérer par laparoscopie (trois petites incisions). On espère fort que le plus difficile est derrière nous et que notre garçon ne souffrira plus rapidement. Merci pour toutes vos belles pensées. On est infiniment soulagés. »

Voilà des nouvelles plus qu'encourageantes, à quelques jours de Noël!

Dans une autre publication, Claude Bégin écrit : « Et pendant ce temps, j'ai pas vu ma fille depuis 4 jours, mon fils a pas mangé depuis le jour de ma fête, à date, avoir 42 ans est une sacrée quête, une grande leçon de gratitude. »

Nous souhaitons à toute la famille des moments plus paisibles pour les prochaines semaines et un heureux temps des fêtes, marqué par la santé et le bonheur!

Mentionné dans cet article

Photo de Claude Bégin
Claude Bégin
Photo de Lysandre Nadeau
Lysandre Nadeau

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09