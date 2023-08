Claude Bégin dévoile des images avant/après de sa nouvelle maison

En collaboration avec l'entreprise Mon spray, qui peinture (en spray) des surfaces pour leur donner l'apparence du neuf, Claude Bégin a dévoilé des images avant/après de sa nouvelle maison.

« C’est un moment que j’attendais depuis longtemps. J’ai acheté cette maison dans les tumultes d’une période de vie complexe. Pour ce genre de grandes décisions de vie, il faut écouter son cœur, accepter les imperfections du moment et en faire potentiellement un beau projet au fur et à mesure. Les personnes qui y restaient depuis plusieurs années ont laissé derrière eux leur dernière maison. À quelque part, je tenais à respecter le monde qu’ils s’étaient créés dans mes éventuelles décisions de changement d’esthétique et de rénovation. Après avoir réglé les formalités d’achat et tout le tralala, je me suis lancé sur Photoshop pour faire des tests. J’aimais beaucoup cette maison, mais les couleurs ternies de la tôle après les années et certains éléments qui ont mal passés les époques esthétiquement, méritaient à nouveau un peu d’amour. Dans le respect du patrimoine dans lequel ma maison se trouve », écrit-il en accompagnement des photos, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Sa conjointe, Lysandre Nadeau, indique ceci en commentaire : « C’est comme si t’avais mis une barbe à ta maison 👦🏻 < 🧔🏻‍♂️ (dans le TRÈS bon sens) ».