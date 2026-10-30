Christine Morency s'inspire de Michèle Richard pour son costume d'Halloween

En vue de l'Halloween, de nombreuses vedettes québécoises partagent des photos de leur déguisement sur les réseaux sociaux.

Vendredi, l'humoriste Christine Morency a partagé une image dans un manteau et des pantalons léopard. Elle est accompagnée par son chien, à sa droite, orné d'une couronne et d'une cape.

« Je me suis librement inspiré de Michèle Richard. 😅🫶💛 », a-t-elle écrit en accompagnement de l'image.

On se rappellera que la chanteuse avait, notamment, attiré les regards en 2023 avec un look tout léopard lors de la première montréalaise du spectacle Chansons hivernales de Pierre Lapointe.

Comme Michèle Richard a aussi posé souvent en compagnie de ses chiens, la métamorphose est parfaite!

Les fans de l'humoriste ont adoré son costume, et nous aussi!

Voyez-le ci-dessous.