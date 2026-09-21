Christine Morency dément une rumeur sur ses amours

Ce week-end, Christine Morency a assisté au mariage de Jean-Michel Anctil et Mélodie Charest.

L'un des invités, Yanick Guilbault, a partagé une photo de lui en compagnie de l'humoriste et la toile s'est emballée, présumant que les deux individus étaient en couple.

J'ai ouvert mon téléphone, je jouais avec mon chien dehors, tout allait bien et à un moment donné, je regarde mon cell : je suis en couple!

Christine a mis les choses au clair au micro de Complètement midi lundi : « On était au mariage de Jean-Michel puis Mélo, et il y avait un photobooth, ça fait qu'on a pris des photos. Guilbault disait : "je suis venu tout seul, tu es venu tout seul, tu es ma plus un, viens on prend une photo ensemble". Je lui fais un petit bisou, c'est un ami, puis il y a des peintures de lui chez nous, c'est ça. Il met ça sur Instagram le lendemain, les magazines à potins ont ramassé ça, puis : je suis en couple, parce que moi, j'ai niaisé, j'ai fait : "ah, babe, j'étais tellement contente de passer la soirée avec toi". »

Pierre Hébert intervient alors : « Pour vrai là, je pense que si tu étais vraiment en couple, puis que ton amoureux postait une photo, puis que tu lui répondais : '"babe", je pense que je t'appellerais. "Christine, as-tu besoin d'aide?". »

Christine enchaîne : « Ça me fait prendre conscience d'à quel point je ne veux jamais que ma vie privée soit... Tu sais, je trouve que c'est tellement tough, déjà, de vivre une relation, de la vivre sous le regard du public, je trouve que c'est la coche de trop, parce que si tu te sépares, ça doit être tellement rushant... »

Voyez la photo qui a déclenché l'hallucination du web ci-dessous.

Nous souhaitons tout de même à Christine Morency de trouver son vrai « plus un » si tel est son souhait!

Complètement midi est diffusé du lundi au vendredi de 9 h à 10 h sur les ondes de Rouge.