La magnifique Charlotte Cardin se retrouve sur la couverture du numéro d'hiver d'Elle Québec et Showbizz.net vous lance un avertissement : gare à vos yeux! Il y a tant de beauté en images dans la publication Instagram du magazine qu'il faudra bien vous préparer mentalement pour ne pas tomber dans les pommes!

L'autrice-compositrice-interprète, qui connaît une carrière mondiale fulgurante, a d'ailleurs elle-même commenté cette publication.

Un de mes shoots préférés ever ever merci 😘😘😘

Dans ce numéro intitulé Charlotte à coeur ouvert, qui sera en kiosque dès demain, vous la verrez notamment vêtue de plusieurs tenues légères. Nous avouons notre coup de coeur pour celle en blanc, où elle pose près d'un cheval agencé à sa robe. Voyez un montage vidéo de la séance photos du photographe Gilbert Royal ci-bas, gracieuseté @shefor.video.

Quand l'expression « une image vaut mille mots » prend tout son sens...