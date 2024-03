Charlotte Cardin réalise un rêve d'enfance

Mardi, Charlotte Cardin réalisait un rêve. Pour comprendre l'importance de celui-ci à ses yeux, il faut se remettre en contexte : avant de s'adonner à temps plein à la musique, la talentueuse artiste québécoise avait une carrière prometteuse en tant que mannequin devant elle. Déjà, à 18 ans, Kit and Ace, Dex, Simons, Melissa Nepton, Parasuco, Dex, Lancôme, Marie St-Pierre et d'autres marques d'ici et d'ailleurs choisissaient le joli minois de Charlotte pour leurs campagnes publicitaires.

La brunette avait déjà confié au Journal de Montréal, en 2013, l'année de son passage à l'émission La Voix, qu'elle ne souhaitait pas faire ce métier ad vitam aeternam : « Je m’amuse, je prends les opportunités qui viennent à moi, mais je ne veux pas faire ça de ma vie ».

Comme elle désirait être connue pour son talent musical et non pour sa beauté, c'est sans tambour ni trompette que Charlotte a poursuivi sa passion. Elle a pu poser pour Calvin Klein, Blugirl et, à deux reprises, la prestigieuse marque Chanel en 2020 et 2021.

Depuis, le mannequinat semblait un peu sur pause... Jusqu'à ce que l'on apprenne, via les médias sociaux de l'artiste, présentement en pleine tournée (voyez nos impressions de son spectacle 99 Nights ici), qu'elle défilait hier pour la marque italienne Miu Miu. L'élégante tenue qu'elle aborde donne le ton de cette collection automne/hiver 2024 de la filiale de Prada.

La dernière fois où Charlotte avait défilé une marque de prestige remontait à 2014, pour un défilé de Moncler.

« Childhood dream come true walking for @miumiu today 💖 » (un rêve d'enfant devenu réalité en marchant pour Miu Miu aujourd'hui), disait-elle sous sa dernière publication Instagram, partageant des images de sa parade sur le podium dressé pour l'occasion au Palais d'Iéna à Paris. Voyez la publication ci-bas.

La mannequin internationale Gigi Hadid, en tête d'affiche du défilé, avait d'ailleurs dressé une liste d'invités assez impressionnante, des convives d’honneur étaient donc rassemblés pour l'occasion mode mémorable. Parmi les vedettes qui ont pu voir Charlotte Cardin défilé, nous notons Nina Dobrev, Hailee Steinfeld, Emma Louise Corrin, Sydney Sweeney et Lorde, entre autres. Bravo, Charlotte!