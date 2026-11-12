Charlotte Cardin partage de magnifiques photos de son couple

Cette semaine, Charlotte Cardin et son amoureux, le chanteur Aliocha Schneider, célèbrent une décennie d'amour. Pour l'occasion, la chanteuse a créé un montage réunissant plusieurs photos du couple, qu'elle a partagé sur Instagram.

Sur une chanson de Paul Simon intitulée « Still Crazy After All These Years », on peut ainsi voir les amoureux à des moments qu'on présume marquants de leur vie commune. Sous le montage, on peut y lire ceci : « 10 ans ensemble ❤️ 2016 »

Inutile de dire que plusieurs fans et amis de Charlotte Cardin ont commenté le montage photos, dont la chanteuse Alicia Moffet. « Les plus plus plus beaux 🩷 !!!!! »

Voici d'autres réactions :

« Les beaux coquelicots ❤️ »

« Tellement de beaux souvenirs! Encore mon goal d’aimer comme vous vous aimez 🥰❤️😘 »

« Un couple qui donne envie de croire en l’amour ❤️ »

« 11/11 un chiffre porte bonheur pour des amoureux au grand coeur 😍 »

« Envie de tomber amoureux avec ce post maintenant (😍) »

« Wow la dernière photo! ✨❄️ »

Voyez le montage photos ci-bas.

Ils sont effectivement inspirants et magnifiques! Nous nous joignons aux voix de tous pour souhaiter aux tourtereaux encore plein d'années de complicité et d'amour! ❤️