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Charlotte Cardin partage de magnifiques photos de son couple

Elle souligne ainsi leur 10 ans d'amour!

Sur la photo : Charlotte Cardin
Mélissa Lussier
Par Mélissa Lussier
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Cette semaine, Charlotte Cardin et son amoureux, le chanteur Aliocha Schneider, célèbrent une décennie d'amour. Pour l'occasion, la chanteuse a créé un montage réunissant plusieurs photos du couple, qu'elle a partagé sur Instagram.

Sur une chanson de Paul Simon intitulée « Still Crazy After All These Years », on peut ainsi voir les amoureux à des moments qu'on présume marquants de leur vie commune. Sous le montage, on peut y lire ceci : « 10 ans ensemble ❤️ 2016 »

Inutile de dire que plusieurs fans et amis de Charlotte Cardin ont commenté le montage photos, dont la chanteuse Alicia Moffet. « Les plus plus plus beaux 🩷 !!!!! »

Voici d'autres réactions :

  • « Les beaux coquelicots ❤️ »
  • « Tellement de beaux souvenirs! Encore mon goal d’aimer comme vous vous aimez 🥰❤️😘 »
  • « Un couple qui donne envie de croire en l’amour ❤️ »
  • « 11/11 un chiffre porte bonheur pour des amoureux au grand coeur 😍 »
  • « Envie de tomber amoureux avec ce post maintenant (😍) »
  • « Wow la dernière photo! ✨❄️ »

Voyez le montage photos ci-bas.

Ils sont effectivement inspirants et magnifiques! Nous nous joignons aux voix de tous pour souhaiter aux tourtereaux encore plein d'années de complicité et d'amour! ❤️

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